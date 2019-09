Två år senare: Fortfarande få som tar ämneslärarexamen

För två år sedan gjorde SVT ett inslag om de första studenterna som tog examen från ämneslärarprogrammet. Programmet sjösattes 2011, och till skillnad från förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet fördjupar sig studenten i två ämnen. När programmet startade på Mälardalens högskola fanns 100 studieplatser att söka, men intresset var svalt och bara 30 personer påbörjade utbildningen.

– Det ser ut som att tre av dessa kommer att ta examen, sa Pia Lindberg, akademichef på Mälardalens högskola, i en intervju med SVT 2017.

Två år senare

Nu, två år senare, har högskolan minskat ner antalet platser på programmet och genomströmningen har blivit något större, men den är fortfarande låg. 2013 påbörjade 45 studenter programmet och fem år senare var det 17 som tog ut examen.

– Men under en sådan här lång utbildning på fem år hinner det hända väldigt mycket. Studenter blir till exempel gravida, tar uppehåll eller kommer in på annan utbildning, säger Pia Lindberg.

Jämfört med andra lärarprogram

Men jämför man med de andra lärarprogrammen på Mälardalens högskola är genomströmningen hög och flertalet tar ut en examen.

– Det finns studenter som kommer in på ett ämneslärarprogram som egentligen hade velat komma in på grundlärarprogrammet eller förskollärarprogrammet och så tar man ämneslärarprogrammet som ett annat alternativ och så inser man inte att det kräver mycket av dig i just ämnesstudierna.

Behöver man inte kommunicera ut bättre till studenterna vad programmet innebär?

– Vi försöker göra det på olika vis, att på ämneslärarprogrammet är det mycket ämnesstudier.