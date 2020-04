Polisen fick in larmet vid 11-tiden under tisdagsförmiddagen. En personbil ska ha kört in i sidan på den ena bilen och därefter hamnat i diket.

– Det var mycket skräp på vägen efter sidokrocken, säger Niklas Nyren, operatör vid räddningstjänsten.

Båda förarna fick till sjukhus med ambulans.

– Vi fick leda om trafiken genom Valla och det var stundtals begränsad framkomlighet, säger han.

Polisen uppger att en anmälan kommer att upprättas.