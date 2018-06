Mälardalens högskola ställer om utbud efter sörmländska behov

– Det är helt unikt i Sverige att vi går in och gör en sådan här satsning för att skruva om utbildning till att bli top of the line inom det här området, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Näringslivets behov

Överenskommelsen innebär att Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland går in med finansiering under en treårsperiod för att skapa ett utbildningsutbud som är särskilt anpassat till behoven inom regionens näringsliv.

Det handlar om att stärka digitaliseringen i utbildningarna. Fokus ligger på industri, hälsorobotik, ekonomi och sjuksköterskeutbildning.

Bakgrunden är att Eskilstuna kommun bett Fabriksföreningen att inventera kompetensbehoven i regionen, och de visar sig vara särskilt stora inom just digialisering.

Vill bli universitet

Eskilstuna kommun går in med 20 miljoner kronor om året under en treårsperiod för att hjälpa högskolan att ställa om utbildningsinnehållet.

För högskolans del innebär det också att man får möjlighet att förstärka forskningen inom de aktuella områdena.

Det här är dessutom ett led i ambitionen att MDH ska bli universitet så småningom.

– Universitetsfrågan handlar om kvalitet och där är forskningen den viktigaste biten, så det är otroligt viktigt, säger Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens högskola.

Tar markvinster

Eskilstunas finansiering av överenskommelsen är ännu inte beslutad.

– Men vi tar inte pengar från vård, skola och omsorg. Vi säljer industrimark som aldrig förr, så nu tar vi vinsten från markförsäljningar och satsar på högskolan, säger Jimmy Jansson.