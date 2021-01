Vaccinbokningen har öppnat för personer med hemtjänst

Personer med hemtjänst och hemsjukvård kan nu boka tid för vaccin mot covid-19 via 1177.se. Har de inte något bank-ID kan de få hjälp via hemtjänsten, det berättar Sofia Stenlund Wretling som är chef på utvecklingsenheten i Region Sörmland. Foto: Johan Nilsson, TT / Otilia Bogen, SVT

Sörmlänningar som har hemtjänst eller hemsjukvård kan nu boka tid via 1177.se för att få sitt vaccin mot covid-19, det meddelar Region Sörmland. Personer som saknar bank-ID kan boka tid via sin hemtjänst eller en blankett som postas in.