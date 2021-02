Väg 53 avstängd under fredagskvällen – trafik leds om

Det är mellan Valhalla och Solbacka, i höjd med Mälby, som väg 53 kommer vara avstängd. Vägen stängdes vid 18 på fredagskvällen och enligt Trafikverkets prognos kommer den öppna först efter 22.

Trafiken kommer under tiden att ledas om. Norrgående trafik via väg 52 mot Bettna och vidare på väg 221 mot Flen. Södergående trafik leds om via väg 55/57 från Sparreholm mot Flen och vidare på väg 221/52 mot Nyköping.

Det var under torsdagen som en lastbil körde av vägen och hamnade på taket. Chauffören, en man i 50-års åldern, omkom i olyckan.