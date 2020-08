Mindre tapp av utländska turister i Sörmland än övriga landet

Tillsammans med Kronobergs län har Sörmland tappat minst andel av de utländska besökarna.

– Det är främst hotellövernattningarna som bidrar till det stora tappet. Men historiskt sett har det varit många utländska turister som kommer till Sörmland med sina husbilar eller husvagnar och bor över på campingar. Då har folk kunnat hålla sig till sig själva, vilket kan bidra till en trygghetskänsla och att folk vågar sig hit, menar Torbjörn Kock, processledare på Sörmlands turistutveckling (Stua).

Lättade tyska restriktioner

Samtidigt finns det flera andra faktorer som bidrar till att Sörmland har klarat sig bättre jämfört med andra län. I Stockholm och Uppsala försvann nio av tio utländska gästnätter.

– Tyskland lättade sina reserestriktioner i juni och då såg vi att fler tyska kom till hit. Då är det främst den sörmländska naturen, slotten och herresätena som lockar, säger han och fortsätter:

– Sedan har Sörmland också på sistone sett en nedåtgående trend vad gäller coronasmittan. Jag tror att folk har valt resmål efter var pandemin har varit utbredd eller ej.

”Går inte att ta igen tappet”

Under våren och sommaren har Stua varit i kontakt med flera lokala företagare, och indikationen från dem är att det har skett en ökning i antalet bokningar under juli, och att det förskjuts in i augusti eftersom folk har semester under den här perioden.

– Men tappet går inte att ta igen helt. Men det ser definitivt bättre ut för juli och augusti än vad vi tidigare befarat. Men det vet vi med säkerhet längre fram, när vi får dem siffrorna, säger Torbjörn Kock.