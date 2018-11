Vingåkersbo får inte tillbaka sin sprit av Tullverket

Vingåkersbon, som är 31 år, fastnade i en av Tullverkets kontroller när han i oktober 2015 försökte föra in en större mängd alkohol som han köpt utomlands.

Det handlade om drygt 40 liter sprit, drygt 123 liter vin, samt drygt 700 liter starköl, som Tullverket då tog i beslag.

Tullverket konstaterade att de mängder alkohol som han försökte ta in i landet vida överskred de tillåtna mängder man får ta in skattefritt, och 31-åringen skulle därmed bli skattepliktig. Men en privatperson får bara ta in alkoholhaltiga drycker i landet om de ska användas för privat bruk.

Överklagade beslutet

På grund av den stora mängden alkohol bedömde Tullverket att det inte kunde handla om privat bruk, utan ett kommersiellt syfte. Men i det syftet får inte privatpersoner föra in alkohol i landet. Det får bara ett fåtal aktörer göra.

Därför beslutade Tullverket att 31-åringen inte heller får tillbaka den beslagtagna alkoholen. Han slipper betala skatt för den – men däremot åläggs han att betala ett transporttillägg.

31-åringen har överklagat Tullverkets beslut till förvaltningsrätten, som dock avslog hans överklagande. Han har då i sin tur överklagat det beslutet till kammarrätten.

Känd för att dricka mycket

31-åringen har hävdat att dryckerna köpts in till en födelsedagsfest för en kompis pappa. En del skulle han också bjuda vänner på som tack för att de hjälpt till med att renovera hans hus. Han har också anfört att han själv är känd bland vännerna för att för egen del kunna dricka fem lådor öl på en helg.

Men även kammarrätten avslog överklagandet. Vingåkersbon får därmed inte tillbaka den beslagtagna alkoholen. Han tvingas också betala transporttillägget på 3 500 kronor.