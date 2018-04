16-årige Ruben räddades av rökdykare

Onsdagens brand i ambassadbyggnaden på Karlaplan i Stockholm påverkade även de boende i lägenheterna ovanför. En av dem var 16-årige Ruben Fitoussy.

– Jag, min lillebror och familjens städerska var hemma. Branden började på andra eller tredje våningen och vi bor på femte, men den spred sig snabbt uppåt. Det kom in rök från trapphuset, så vi rörde oss till ett rum längre in i lägenheten och stängde dörren om oss, säger han.

Hans pappa äger en restaurang i byggnaden och hade därifrån självt känt att det började lukta rök. Över telefon fick han säga till sönerna att stanna kvar i lägenheten och invänta hjälp.

– Jag blev inte så rädd, men min lillebror som är tio år blev ju lite mer skrämd, säger Ruben Fitoussy.

”Kommer nog inte hem i dag”

Minst 14 personer blev lindrigt skadade enligt polisen, men Ruben Fitoussy och hans lillebror klarade sig under omständigheterna bra. Rökdykare tog sig in i lägenheten via balkongen och kunde hjälpa dem ut ur byggnaden.

Efter att byggnaden utrymts är det oklart när de boende kan återvända hem.

– Vi kommer nog inte hem i dag. Vi får se hur det blir i morgon. Fram till dess får vi ta in på hotell eller vända oss till nära och kära som kan hjälpa oss.

Under onsdagseftermiddagen grep polisen en man i centrala Stockholm som misstänks ligga bakom branden.