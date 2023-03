Efter onsdagens kraftiga snöfall så ställdes många busslinjer in, men under torsdagen hade trafiken börjat komma igång igen. Värmdöborna fick uppemot 70 centimeter snö under ett dygn.

Hör om hur Värmdöborna påverkades av snön och hur kommunen förbereder sig inför nästa snöfall i klippet ovan.