Allt fler stockholmare anmäler nedskräpning

Sedan 2010 har Stockholms stads budget för nedskräpning ökat från 110 miljoner kronor till 170 000 miljoner kronor. I år läggs dessutom ytterligare 21 miljoner kronor på riktade städinsatser där det är som mest nedskräpat; runt Norrmalm, Södermalm samt Drottninggatan och Sergels torg.

Allt fler stockholmare tycker dessutom till om trafik- och utemiljön genom att anmäla och lämna synpunkter på bland annat nedskräpningen.

Under juni månad kom 11 020 ärenden in. Förra året var den siffran 9 332 under samma period. De allra flesta ärendena kommer in via stadens egna app.

Skräp ska vara borta inom ett dygn

Enligt stadens städgaranti ska anmält skräp städas bort inom 24 timmar. SVT:s reporter Rebecca Randhawa testade appen och passade då på att anmäla nedskräpning vid Frihamnen. Ett dygn senare var skräpet borta.

Så här såg det ut i närheten av Frihamnen när SVT:s reporter testade appen. Inom 24 timmar var skräpet borta. Foto: Rebecca Randhawa/SVT

I videon längst upp ser du hur du själv kan anmäla nedskräpning eller lämna andra synpunkter via appen.