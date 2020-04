Amin 22 år dog i corona

Det började med att 22-åriga Amin fick lite huvudvärk, halsont och magsmärtor. Och de första veckorna var det inte så allvarligt att han var i behov av sjukvård berättar systern Ramina.

– Tredje veckan kunde han knappt andas och han mumlade när han försökte prata. Sjukvården sa att vi skulle ge honom mycket vatten och låta honom vila. Dagen efter ringde vi igen för vi kände att han inte orkade länge. Då ringde vi upp ambulansen som hämtade honom, säger Ramina XX.

Intensivvårdades i tre veckor

Amin laddes därefter in på intensivvården och fick hjälp med andningen med hjälp av en ECMO-maskin, som kan ersätta hjärtats och lungornas funktion under en begränsad tid. Där låg han i tre veckor innan han slutligen somnade in.

– Vi fick ha på oss skyddskläder och sedan fick vi ta farväl av honom, säger Ramina.

Under gårkvällen höll Amins familj och vänner en minnestund för honom.