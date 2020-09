Polisen larmades under tisdagskvällen om en misstänkt våldtäkt mot barn och arbetade under kvällen med att lokalisera brottsplatsen i Rågsved. Våldtäkten ska ha skett utomhus och barnet, som är under 15 år, har under natten varit på sjukhus.

Polisen skriver på sin hemsida att utredningsarbetet fortsätter under dagen med spårsäkring, inventering av filmmaterial och förhör.

En förundersökning gällande grov våldtäkt mot barn är inledd.