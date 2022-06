Brist på poliser – trots nyanställningar

Enligt mätningen är polisbristen fortfarande stor trots att flera nyanställningar gjorts och poliskåren är större än någonsin.

”Det är oroväckande. Det säger lite om den situation vi befinner oss i”, säger rikspolischef Anders Thornberg till Ekot.

Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Antalet poliser är i dag 205 per 100 000 invånare och målet är att ha 216 per 100 000 till utgången av 2024. Det är samma nivå som år 2010, uppger Polisförbundet på sin hemsida.