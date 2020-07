De bjuder hemlösa på lunch under pandemin

Klockan 11 varje lördag dukar välgörenhetsorganisationen Be Near The Homeless upp en lunchbuffé vid Hornstulls strand. All mat lagas av Amina Mbye, den ena initiativtagaren till Be Near The Homeless.

Tillsammans med en grupp volontärer serverar de maten till stadens hemlösa – och det är ett initiativ som uppskattas av besökarna.

– Det är jättebra, särskilt om man har dålig ekonomi, säger stammisen Banu Gundogdu.

Nya rutiner

Men med mycket folk på en och samma plats samtidigt ökar också risken för smittspridning.

– Det vi har gjort är att vi säger åt alla att tvätta händerna först med tvål och vatten, sen försöker vi säga åt de att stå två meter ifrån varandra, säger Peter Haglund, initiativtagare till Be Near The Homeless.

Se mer från lunchbjudningen i videoklippet ovan.