DO kritiserar Karolinska för att inte ha utrett påtalade trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen inledde sin granskning efter uppgifter i media om att läkare på Karolinska ska ha utsatts för antisemitism. Enligt en läkare som anmält saken till arbetsgivaren hade sjukhuset inte vidtagit några relevanta årgärder för att utreda uppgifterna.

I sitt beslut skriver DO att Karolinska brustit i flera avseenden. Sjukhuset ska enligt DO inte omgående ha inlett en utredning när de fick kännedom om påståendena om trakasserier, och Karolinska ska heller inte ha utrett samtliga påståenden. Enligt DO utredde Karolinska heller inte om en anställd som inte själv informerat arbetsgivaren om trakasserier hade upplevt sig vara utsatt.

DO påpekar samtidigt att man bara granskat hur Karolinska fullgjort sina skyldigheter att utreda påtalade trakasserier, inte om den anställde faktiskt har utsatts för trakasserier eller någon annan form av diskriminering.

