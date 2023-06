En kvinna i 30-årsåldern dog och flera personer skadades när berg-och-dalbanan Jetlines hjul lossnade under ett åk på Gröna Lund under midsommarhelgen. Nöjesfältet håller stängt under minst en vecka efter olyckan.

Hör varumärkesexperten Eva Ossiansson på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet om hur olyckan på Gröna Lund påverkar andra tivolis varumärken.