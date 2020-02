Ungdomen, som tränar i Hässelby Hawks, överfölls i slutet av förra veckan. Nu vill idrottsföreningen markera mot våldet och bjuder därför in till ett fackeltåg under fredagskvällen. Samtliga föreningar i området och deras föräldrar bjuds in för att delta.

– Vi vill ta tillbaka tryggheten i det området där vi verkar, säger Mathias Emilsson, verksamhetschef för Hässelby innebandy.

