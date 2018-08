Gruppen Europe får hedersutmärkelse från sin gamla hemkommun

Medlemmarna i Europe kom från Upplands-Väsby och började med att spela på lokala festivaler i kommunen och omkring Stockholm. Men 1982 vann de Rock-SM och och fyra år senare var de Sveriges största rockband genom tiderna och världsberömda. Deras monsterhit ”The final countdown” låg 1986 som nummer ett på listorna i 25 länder samtidigt.

Tidigare i år valdes de in i Swedish music hall of fame och nu vill också deras gamla hemkommun hedra bandets framgångar med en utmärkelse. Priset är dessutom ett tack för att gruppen under åren uppmärksammat Upplands Väsby i nationella medier.

”En stolthet i Väsby”

– Det finns en stolthet i Väsby över den rockkultur som Europe och andra artister från orten har bidragit till. Vi vill på det här sättet hedra Europe för allt de betytt för vår kommun, säger kultur- och fritidschef Maria Röstberg i ett pressmeddelande.

Hedersutmärkelsen lämnas över på bandets konsert på fredagskvällen på Gröna Lund, där de spelade redan 1983. Priset består av ett konstverk.