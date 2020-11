DO har via ljudinspelningar fått veta att Läkarförbundet sagt till medlemmen att anklagelserna om antisemitism inte skulle framföras till arbetsgivaren, eftersom det skulle skada relationen mellan facket och Karolinska sjukhuset. DO menar att detta strider mot diskrimineringsförbudet.

I december 2018 berättade flera judiska läkare vid Karolinska sjukhuset att de utsatts för antisemitiska trakasserier av andra läkare. DO har tidigare kritiserat Karolinska sjukhuset för hanteringen av fallet.