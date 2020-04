Folktomma moskéer under fastemånaden

Iftar, alltså måltiden då muslimer bryter sin fasta under ramadan, brukar fungera som en perfekt anledning att bjuda in både nära och kära till hemmet. Under fastemånaden är det vanligt att bli bortbjuden ett antal gånger.

Men förutom att moskeérna är stängda och folktomma lär det se glesare ut även hemma hos folk i år. Med rädsla för coronasmittan väljer många muslimer att äta själva eller bara med sina närmaste.

Alternativt äta iftarmåltiden på länk.

Se imamen Mahmoud Khalfi förklara mer i klippet.