Brand på innergård i Vasastan

Räddningstjänsten hade flera stationer på plats på Rörstrandsgatan med minst fyra brandbilar. Gågatan spärrades av men en del lunchgäster fick sitta kvar även om inga fler släpptes innanför avspärrningarna.

Larmet kom in vid tolv-tiden på onsdagen. Från början trodde man att det börjat brinna på en restaurang eftersom det var de uppgifterna räddningstjänsten fått in via telefonsamtal, men på plats kunde man konstatera att det handlade om ett förråd på innergården.

– Det fanns spridningsrisk via trapphus och ventilation, säger Magnus Skyttberg, ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar.

Under kontroll

Räddningstjänsten gjorde rökdykning i lokalerna och tömde våningarna ovanför i närliggande fastigheter.

Vid 12.30 meddelar ledningsoperatören att branden är under kontroll och man håller på att ventilera brandgaser. Restaurangen som man trodde det brann i ska inte ha fått några brandskador.

Ingen personskador har rapporterats.