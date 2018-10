Handelskammaren kritiska till beskedet om Östlig förbindelse

I frågan om Östlig förbindelse, trafikleden som ska binda ihop Norra och Södra länken under Saltsjön, har Miljöpartiet och Alliansen haft skilda åsikter. Alliansen är för och Miljöpartiet är emot.

Så sent som i augusti sa Irene Svenonius (M) att målet var att det första spadtaget skulle kunna tas under kommande mandatperiod. Men när beskedet kom i fredags stod det klart att så inte blir fallet. Istället meddelade Anna Köning Jerlemyr (M) att staden inte investerar några pengar i projektet under mandatperioden, utan man ska istället satsa på kollektivtrafiken.

Spela Anna König Jerlmyr (M) om Östlig förbindelse: Pengarna kommer att läggas på kollektivtrafik Foto: Trafikverket

Stockholms Handelskammare besvikna

Även Stockholms Handelskammare är investerade i frågan, de uttrycker i ett pressmeddelande att de är mycket besvikna över beslutet.

– Stockholms utveckling bromsas när det saknas en komplett ringled. Det här är en investering som är absolut nödvändig, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Handelskamamren menar att staden missar en chans att leda ut trafik från innerstaden och samtidigt förbättra arbetspendlingen mellan norra och södra länet.

– Elbilarna är redan här, elvägar är på gång och självkörande fordon kommer snart att synas på gatorna. Därför vore det mycket bättre att satsa på en östlig förbindelse som vilar på nästa generations hållbara lösningar och förkorta stockholmarnas dagliga resor, säger Andreas Hatzigeorgiou.