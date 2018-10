Till rollen som kultur- och stadsmiljöborgarråd föreslås Jonas Naddebo (C), vice gruppledare i Stockholms stadshus. De nya borgarråden väljs in under kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Spela Blivande kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C) Foto: SVT

Dennis Wedin är 30 år och jobbar som politiskt sakkunnig på Moderaterna och föreslås bli nytt bostadsborgarråd.