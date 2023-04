Hon blir nya moderattoppen i Stockholms län

Michaela Fletcher väljs formellt på länsmoderaternas förbundsstämma i maj, skriver Moderaterna i länet på sin hemsida. Då tar hon över ordförandeskapet för Moderaterna i Stockholms län efter Kjell Jansson som slutade under uppmärksammade former i vintras. Jansson tog time out i samband med att han blev sexutpressad och samtidigt anklagad för sexköp.

Uppmärksammad

Fletcher har suttit som kommunstyrelsens ordförande i Österåker sedan 2011 men har varit politiker i kommunen ända sedan 2005.



Hon har varit omdiskuterad vid flera tillfällen, bland annat i samband med att hon godkände arvoden till politiker i kommunen som en oberonde revisionsgranskning ansåg var olagliga. Samtidigt ökade stödet för Moderaterna i kommunen med över 4 procentenheter i senaste valet.