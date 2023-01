Hot om skjutning mot skola i Nacka – barnen kommer att hållas hemma

Enligt rektorn Åsa Gustafsson ska ett hot ha kommit in mot skolan via Snapchat. Någon ska ha tagit en skärmdump på hotet och visat för personal på skolan, men man har inte hittat hotet eller avsändaren. Skolan håller öppet under tisdagen.

– Vi har fler väktare på skolan, fler vuxna och poliser som patrullerar i området. Vi har också låst vissa dörrar, säger Åsa Gustafsson.

Polis och kommun har bedömt risken som låg att hotet ska omsättas i handling. Enligt hotet skulle det ske en skjutning mot skolan på onsdagen och då har man valt att lägga in en studiedag så barnen är hemma.



– Vi har inte mandat att stänga skolan. Det är huvudmannen, kommunen, som har det, säger Åsa Gustafsson.