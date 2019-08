Hotfulla mejl till arbetsplatser i länet

Polisen har under torsdagsförmiddagen varit på tre arbetsplatser och tagit upp anmälan angående olaga hot alternativt grovt olaga hot.

– Personal på arbetsplatsen kontaktade polis om att de hade fått mejl som de bedömde som hotfulla, säger Tove Hägg, presstalesperson på Stockholmspolisen.

Polisen gjorde bedömingen att ingen av arbetsplatserna måste evakueras.

Flera arbetsplatser hotade i landet

Under onsdagen har hot via e-post även skickats till flera myndigheter inom Sveriges domstolar. Bland annat till Uppsala tingsrätt som utrymdes tidigare under förmiddagen, i övriga fall har man valt att inte utrymma domstolarna.

Polisen vill inte kommentera om det är domstolar, eller vilka arbetsplatser det rör sig om i Stockholms län.

– Vi är medvetna om att det inkommit hot till flera arbetsplatser i landet. Om de hör ihop med hoten som kommit in till arbetsplatser i Stockholm kommer polisen att utreda, säger Anna Westberg, presstalesperson vid Stockholmspolisen.