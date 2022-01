Ingen ersättningstrafik när pendeltågsavgångar ställs in

Totalt kommer 68 av pendeltågens avgångar att ställas in av lördagens 429 turer. Detta efter att Trafikverket under fredagen meddelat att hälften av alla tågavgångar ställts in i Stockholm, på grund av att sjukdom hos trafikledningens personal.

– Sedan vi fick beskedet har vi suttit i planeringsmöte. Från början var det 50 procent av pendeltågstrafiken som skulle ställas in, nu har vi fått ner det till knappt 16 procent som påverkas. Vi uppmanar alla att resa i god tid och att använda munskydd, säger Helene Jakobsson, presstalesperson SL.

Trafikverkets beslut gäller fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg. Tågen ställs in från och med lördag klockan 14 till och med söndag klockan 04.

Hör Trafikverkets presschef Bengt Olsson om helgens inställda avgångar