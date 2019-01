Blev blind som barn – nu är Mirjana filmskapare

25-åriga Mirjana Krisanovic bor i Stockholm, hennes dröm och mål är att etablera sig som skådespelare och filmskapare. En inte helt ovanlig dröm, men Mirjana Krisanovic blev blind när var 10 år gammal.

– Så klart det är en jättestor utmaning, jag måste ju låna någon seendes ögon för att se hur det egentligen blev med en scen, säger hon.

Hon hoppas nu komma in med filmen Look through my eyes på internationella filmfestivaler. Hör och se mer i videon ovan.

