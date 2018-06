Kostnaden för inhyrd personal ökar i kommunerna

Det är inte bara landstingen som hyr in vårdpersonal via bemanningsföretag, även kommunerna löser en del av sin bemanning via inhyrd personal. Förra året betalade Sveriges kommuner nästan 2,5 miljarder kronor för inhyrd personal, rapporterar Dagens Samhälle.

I Stockholms län är det Stockholms stad som har den högsta kostnaden för hyrpersonal, 330 miljoner kronor under 2017. Men det är faktiskt en minskning från 425 miljoner kronor året före.

Stor ökning i Nynäshamn

Bland de kommuner som betalar mest för inhyrd personal i förhållande till kommunens storlek finns Nacka och Nynäshamn. Enligt Dagens Samhälles genomgång har Nacka ökat sin kostnad för hyrpersonal från 66 miljoner kronor år 2016 till 101 miljoner förra året. Det motsvarar 1 000 kronor per invånare i kommunen.

Nynäshamn har mer än trefaldigat sin kostnad för inhyrd personal mellan 2016 och 2017 och betalade förra året närmare 28 miljoner kronor, 983 kronor per kommuninvånare.

Socionomer, lärare, rektorer, undersköterskor och psykologer är några av de vanligaste yrkeskategorierna som kommunerna hyr in.