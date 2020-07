Kvinna hittad död i centrala Stockholm

Under natten mot onsdagen hittades en kvinna död på Norrmalm i centrala Stockholm. Tekniker har under morgonen arbetat på den misstänkta brottsplatsen. Under dagen kommer även förhör att hållas med den misstänkte mannen.

Larmet kom in till polisen vid 02.54. Polisen vill i nuläget inte gå ut med fler uppgifter. – Jag kan inte säga om det var inne eller utomhus som kvinnan hittades och anhöriga är inte underrättade, säger Anders Bryngelsson, presstalesperson vid Stockholmspolisen. Texten uppdateras Dela på Facebook Dela på Twitter

