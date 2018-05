Chefläkaren om förlossningssommaren: Bättre läge i år

Semestrarna närmar sig med stormsteg, och många som ska bli föräldrar under sommaren undrar säkert hur det ser ut med bemanningen på förlossningsavdelningarna under sommarmånaderna. Särskilt efter förra årets larm om kris i förlossningsvården i länet.

Under förra året skedde totalt 28.622 förlossningar på klinikerna i Stockholm. I 133 av fallen tvingades kvinnorna föda på en klinik utanför länet, att jämföra med 88 gånger under 2016. Många av dessa förlossningar skedde just under sommarmånaderna.

Till det kom runt 2 000 kvinnor som tvingades föda på en annan klinik i länet än den de själva valt.

Ökad grundbemanning

Så hur blir det i år?

– Det är sammantaget ett bättre läge i år än förra året. Vi har en ökad grundbemanning med 60 fler medarbetare på våra förlossningsenheter i länet i år, säger Johan Bratt, chefläkare på landstinget.

Bland de 60 personerna finns barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. En anledning till att förlossningsklinikerna kunnat öka bemanningen är att landstinget höjt ersättningen till sjukhusen med 4 000 kronor per förlossning.

Men personal saknas fortfarande

Men en del kliniker saknar ännu personal.

– Några enheter har fortfarande ett arbete kvar för att nå den bemanning de vill ha i juli och augusti och fokus ligger på att ordna det nu, säger Johan Bratt.

För att fylla på med personal kan det handla om att erbjuda ersättningar till nyckelpersoner som kan tänka sig att ta extrapass eller att få anställda att flytta en semestervecka mot extra ersättning.

– Vi kommer att få toppar i sommar på våra förlossningskliniker och det kommer bli högt tryck periodvis men då är vi duktiga på att samordna kliniker emellan. Så alla blivande föräldrar ska kunna känna sig trygga, och de kommer få ett bra mottagande oavsett vilken klinik de föder på, säger Johan Bratt.