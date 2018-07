Larm vid Slussen lät i flera timmar – gick inte att stänga av

Mellan ungefär klockan 02.00-07.00 natten till fredagen gick ett larm från bygget vid Slussen. Larmet var ett varningsmeddelande och enligt uppgifter från boende i området hördes det över stora delar av Södermalm och Gamla stan.

– Det kommer fortfarande frågor, folk har varit oroliga för varningen, säger Eva Nilsson vid polisens ledningscentral.

Är till för att skrämma bort obehöriga

En inspelad röst hördes säga ”Vi ber er att omgående att lämna området. Väktare har kontaktats och är på väg. Anläggningen är stängd” i högtalarna.

– Larmet är kopplat till vår kameraövervakning. När kameran identifierar någon obehörig så sätts larmet igång för att personen ska lämna platsen, säger Eva Rosman som är kommunikationsstrateg vid exploateringskontoret i Stockholms stad.

Larmet är kopplat till ett bevakningsföretag som ska skicka väktare till platsen för att kontrollera och stänga av larmet. Men den här gången gick larmet inte att stänga av.

– Det har helt klart brustit i väktarfunktionen och i säkerheten, det är helt bedrövligt.

Hördes bort till Stadshuset

Under natten har både polisen och Stockholms stad fått massvis med samtal av personer i området som är oroliga.

– Det är såklart helt oacceptabelt med såna här brister. Vi har fått en hel del arga mail och samtal, säger Eva Rosman.

Hur högt lät larmet?

– På natten låter det rätt högt. Ljudet färdas över vattnet och det finns inte så många andra ljud som dämpar. En av våra killar hörde larmet vid Stadshuset.

Nu ser man över bristerna i joursystemet och sätter in ett nytt larm.

– Dom där högtalarna ska kopplas in och ett nytt larm ska in. Vi kommer istället använda strålkastare som tänds om någon tagit sig in på bygget, säger Eva Rosman.