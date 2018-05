Löparna mentalt förberedda inför hettan på lördag

På Stockholms stadion bygger man för fullt inför maraton på lördag. Enligt torsdagens väderprognos blir det 28 grader varmt och bara några stackmoln. Men det är inte tillräckligt hett för att tävlingsläkaren ska föreslå tävlingsledningen att man ställer in loppet för de 20.000 deltagarna.

– Det är trots allt ändå så att maraton går över hela världen i olika temperaturer, både kalla och varma, och på betydligt varmare breddgrader än våra. Det som är skillnaden nu är kanske att det här är inte det vanliga för Stockholm marathon, säger Sara Dahlén, tävlingsläkare.

Tävlingsläkaren för Stockholm marathon, Sara Dahlén, på Stockholms stadion.

Men det finns deltagare som hon avråder från att springa i hettan.

– Det är klart är du liksom hjärtsjuk eller nyligen haft en kraftig infektion eller något liknande då rekommenderar jag ju inte att man ställer upp.

Men till dom som ska springa har hon följande goda råd:

– Drick mycket både innan och under loppet. Ta vara på de möjligheter att kyla ner sig som finns , finns det skugga sök dig till den, spring under de här duscharna som finns placerade på flera ställen under loppet över vägen. Och känn efter!