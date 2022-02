Man knivhuggen i Farsta strand – allvarligt skadad

Larmet inkom till polisen strax innan klockan halv sju, och en insats inleddes. Den skadade mannen fördes till sjukhus i ambulans med allvarliga stickskador, som polisen tror har åsamkats av en kniv.

Polisens jakt på de misstänkta pågick nära pendeltågsspåret, och pendel- och tunnelbanetrafiken stängdes tillfälligt av, men är nu åter igång.

Ett flertal personer har frihetsberövats, men huruvida de är kända för den skadade mannen är enligt polisen för tidigt att uttala sig om.

– Vi ska nu i detalj kartlägga relationen mellan målsägande och de frihetsberövade samt dem emellan, säger polisens presstalesperson Ola Österling till SVT.

Specialsökhundar på brottsplatsen

Polisen har inlett en brottsutredning där mordförsök är rubriceringen. De frihetsberövade kommer under kvällen att förhöras, och åklagare ska kopplas in. På brottsplatsen fortsätter arbetet under kvällen med specialsökhundar som ska bistå tekniker på plats för att säkra bevis.