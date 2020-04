Misstänkt mord i lägenhet i Botkyrka

Det var vid halv femtiden som polisen fick in ärendet om att en person hittats död i en lägenhet i Botkyrka. Under kvällen påbörjades en teknisk undersökning av lägenheten för att undersöka om det kan röra sig om ett mord.



– Jag kan inte gå in på detaljer, men det finns omständigheter som i nuläget gör att vi misstänker ett mord, säger Anna Westberg, polisens presstalesperson.

Fler uppgifter om händelsen vill polisen inte lämna ut i nuläget.

– Det är med hänsyn till förundersökningssekretess som vi inte kan göra det, säger hon.