Spansk Netflix-film spelas in i Stockholm – följ med behind the scenes

En av scenerna i filmen spelades in utanför Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Se mer om hur en filminspelning går till i videon. Foto: Annie Månsson/SVT

Under veckan har en spansk Netflix-film spelats in i Stockholm. Det är del två av en triologi som beräknas ha premiär under 2023. Nu hoppas produktionsbolagen att fler filmprojekt både ska söka sig till och stanna kvar i Stockholm, när produktionsrabatten träder i kraft i september – för hittills har intresset varit svalt.

– Jag gick miste om att få jobba med nya Mission Impossible och nya James Bond, säger Eddie Kanani, som jobbar som location scout.