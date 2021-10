Nyheter från dagen: 22 oktober

• Minnesstund för rapparen Nils ”Einár” Grönberg

Hedrades vid Dalens fritidsgård: ”Många är i chocktillstånd”

• KB-mannens stulna böcker har donerats tillbaka

Anses vara mycket värdefulla för det Svenska kulturarvet

• All tågtrafik mellan Uppsala och Stockholm ställs in under helgen

Störningarna beror på ett banarbete norr om Sollentuna