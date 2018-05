En lägenhetsinnehavare i Sollentuna ringde polisen och berättade att en huggorm tagit sig in i lägenheten under måndagskvällen. Personen som larmade hade för säkerhets skull stängt in ormen i ett rum.

Polispatrullen som skickades till bostaden kunde med hjälp av en grilltång och en skokartong omhänderta ormen. Den förpassades därefter till närmaste skogsparti, skriver polisen på sin hemsida.