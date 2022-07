Polisen nöjd med insatsen på Lollapalooza: ”Hittat en hel del narkotika”

Ungefär 70 000 personer besökte Lollapalooza på Djurgården. Enligt polisens preliminära siffror resulterade det i ungefär 120 ärenden där personer misstänkts ha brukat narkotika och ett tiotal ärenden där berusade personer togs om hand för att nyktra till.

Den tillfälligt uppbyggda polisstationen har inneburit att man kunnat lagföra personer snabbt.

– Vi har jobbat med vad vi kallar snabbare lagföring. Vi slutför ärendena mycket tidigare istället för att de ska fastna i rättskedjan. Man får strafföreläggande eller tid för huvudförhandling direkt i handen när vi rapporterar dig, säger Per Edquist.

Passar inte överallt

Att bygga upp en station eller arrest på ett evenemangsområde passar på vissa ställen men inte alla, enligt Per Edquist.

– Det tar tid att etablera sig, det kräver en viss yta och vi drar ut it-system och gör installationer på plats. Det lämpar sig kanske bäst för evenemang där man är på plats i flera dagar och man inte har en omedelbar närhet till en polisstation. Det beror också på mängden frihetsberövade man hanterar, säger Per Edquist.

Kan användas på Way out west

Det här sättet att jobba kan användas även i andra delar av landet, menar Per Edquist.

– Det skulle man kunna göra till exempel under Way out west i Göteborg. Det är ju skillnad att vara i Slottsskogen jämfört med ett evenemang på Ullevi, där man har en polisstation precis bredvid, säger Per Edquist.