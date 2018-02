Landstinget vill att staten ska stå för pendeltågsförseningar

– Elfel, spårfel, växelfel, nedrivna kontaktledningar eller andra saker som har med just järnvägens infrastruktur och göra, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Bara i november och december var pendeltågen sammanlagt runt 1.000 timmar försenade. Enligt landstinget berodde 10 procent på störningar som SL och tågbolaget MTR orsakat. Medan 70 procent berodde på fel som statliga Trafikverket ansvarade för.

– Vi har en ökad trafikmängd och vi har en anläggning som är hårt utnyttjad, så det blir konsekvenser av det hela. Men vi vill rusta upp och laga vår anläggning, men samtidigt ska det gå massa tåg i vår anläggning så det är hela tiden en avvägning, säger Stefan Björkqvist på Trafikverket.

Måste betala Trafikverket

Trots alla förseningar måste SL betala 130 miljoner kronor i banavgifter till Trafikverket i år.

– Det är bra att vi har svart på vitt nu vad störningarna och förseningarna består i. Men det är samtidigt provocerande att vi betalar hundratals miljoner för att köra pendeltågstrafik på en järnväg som år efter år inte levererar utan snarare fallerar, säger Kristoffer Tamsons (M).

Enligt Trafikverket beror många av förseningarna under 2017 på att obehöriga vistats på spåren, annars ska förseningar som orsakats av infrastrukturproblemen ligga på samma nivå under 2017 som under 2016.

– Folk genar för att de vill tjäna någon sekund eller några minuter, säger Stefan Björkqvist.

21 miljoner extra när pendeltågen stått still

I fjol betalade SL sammanlagt 21 miljoner kronor för resegarantier av ersättningsbussar när pendeltågstrafiken stod stilla.

– De pengarna borde räknas av mot banavgifterna, för att det är inte vettigt att resenärerna ska tvingas betala för pendeltågstrafiken flera gånger till staten på det sättet, säger Kristoffer Tamsons (M).

– Vi tycker att inga förseningar är rimliga egentligen men vi jobbar på för att få ner dem hela tiden och ändå är det så att nio av tio tåg faktiskt kommer i tid, säger Stefan Björkqvist.

Men är inte det här ett sätt för SL att skylla ifrån sig?

– Nej det här tror jag är en grund för att faktiskt kunna göra någonting åt felen, säger Kristoffer Tamsons (M).