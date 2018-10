Rekordmånga hyresrätter förväntas förmedlas i år

Bostadsbristen i Stockholms län har troligtvis inte undgått någon. Men i takt med att fler fastighetsägare lämnar in lägenheter till Bostadsförmedlingen så blir också utbudet större. Dessutom har inlämningen av nyproducerade lägenheter ökat under 2017. Det här gör att Bostadsförmedlingen räknar upp sin prognos för antalet förmedlade lägenheter till cirka 13 500 för helåret 2018. Det skulle innebära 1 000 lägenheter fler än de som förmedlades under det tidigare rekordåret 2015.

33 år väntan för en två på Birkagatan

– Jag är glad att så många bostadsbolag väljer att lämna sina lediga lägenheter till oss. Det är ju självklart det som i slutändan avgör hur många lägenheter vi kan förmedla till de som valt att stå i vår kö, säger Bostadsförmedlingens vd Christer Edfeldt i ett pressmeddelande.

För att få en bostad i Stockholms innerstad är kötiden i genomsnitt 16 år. Vill man bo i Sigtuna eller Södertälje så var under 2017 den genomsnittliga kötiden fem år.

Den lägenhet som i september månad förmedlades med längst kötid var en två på Birkagatan. Där var kötiden 33 år.