Rymling överlämnade sig själv till Kriminalvården

Mannen, som är i 20-årsåldern, slet sig loss från Kriminalvårdens personal i samband med en transport till St Görans sjukhus. Polisen sökte efter mannen under helgen, men på söndagen kontaktade han alltså själv Kriminalvården.

– Han tog kontakt med Kriminalvården, sen kom polisen och hämtade upp honom, säger Anette Skeppar Forsström, tillförordnad häkteschef på Kronoberg.

Hur många från Kriminalvården var med honom på plats?

– Vi hade två kriminalvårdare med på transporten.

Är det så många ur personalen som ska vara med?

– När det gäller det här fallet så kommer det vara en utredning. Vi får avvakta den och se vad vi kunde ha gjort bättre och var vi eventuellt har brustit, säger Anette Skeppar Forsström.

Någon rymning varje år

Incidenter där intagna rymmer i samband med transport eller bevakade utevistelser är inte helt ovanliga, utan sker någon gång per år. Under 2017 och 2016 skedde en rymning per år, medan tre intagna lyckades rymma under 2015. Desto ovanligare är fallen där intagna avviker direkt från häktets säkerhetsklassade lokaler.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra oss. Vi gör utredningar och tar lärdom av det som har gått fel tidigare.