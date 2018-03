Så stora är barngrupperna i Stockholms stadsdelar

Stadsdelarna som inte når upp till kommunens krav är Skarpnäck och Älvsjö. I Bromma innehåller den genomsnittliga barngruppen 16 barn vilket alltså är precis på gränsen till den målsättningen som Stockholms stad har

– Vi jobbar på det och kommer nu att söka statsbidrag. Vi räkna med att ha bättre siffror till 2018, säger Cecilia Obermüller (MP) som är ordförande i stadsdelsnämden.

Allt fler barn per förskolepersonal

I nio av Stockholms 14 stadsdelar har antalet barn per årsanställd ökat jämfört med 2014. Kommunen har ett mål på högst 4,9 barn per anställd inom förskolan. Totalt finns fem stadsdelar som har fler barn än vad målsättning säger. Bromma är en av dessa med 5,3 barn per årsanställd. 2014 var den siffran 4,5. Den enskilt största ökningen i hela Stockholm.

– Det är viktigt att vi stadsdelar inte konkurrerar med varandra genom att trissa upp lönerna. Vi försöker istället erbjuda vidareutbildning och bra arbetsmiljö, säger Cecilia Obermüller.

Du säger att statsbidragen kommer lösa problemen med personalbrist, har ni för lite pengar?

– Det är klart att det är en ekonomisk fråga. Men vi arbetar även med att arbeta med att minska administrativa kostnader så att vi får fler vuxna per barn.

För få förskolor i nya bostadsområden

Stadsdelsnämndens ordförande nämner även att det uppstått problem med tillgången på förskolor i nybyggnadsområden och tar då specifikt upp Mariehäll.

– Där blev det dubbelt så mycket bostäder än vad som först var planerat vilket gör att vi ligger efter med antalet förskolor. Men vi håller på och bygger ikapp, säger hon.