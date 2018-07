24 grader: Varmare än så ska du inte behöva ha det i lägenheten längre perioder. Undantag görs under sommaren.

26 grader: Maxtemperaturen som tillåts varaktigt under sommarmånaderna. Även högsta temperatur som tillåts tillfälligt under resten av året.

28 grader: Högsta temperatur som tillåts under tillfälliga värmeböljor, det vill säga ett par till några dagar under sommaren.

Källa: Socialstyrelsen, Hyresgästföreningen