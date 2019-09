Sexuella ofredanden ökar på Eriksdalsbadet

År 2016 fick fritidsförvaltningen in närmare 30 anmälningar om sexuella ofredanden i Stockholms simhallar, varav 24 gällde Eriksdalsbadet enligt P4 Stockholm.

Staden satte då in åtgärder och anmälningarna minskade. Under 2018 var anmälningarna fem stycken men har under 2019 ökat till ett tiotal anmälningar och Eriksdalsbadet står för hela ökningen.

Enligt fritidsförvaltningens siffror är ofredanden i simhallar ett innerstadsproblem.

– Det kan ju självklart finnas ett mörkertal, säger Niklas Pettersson på idrottsförvaltningen i Stockholm.