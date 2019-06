Sju får döda efter trolig vargattack i Stockholms skärgård

Det var midsommardagens förmiddag som Länsstyrelsen larmades om att flera får blivit attackerade av varg, i en hage vid Väddö Kyrkby på Väddö i Stockholms norra skärgård.

– Det var en total överraskning. Min första tanke var att jag måste avveckla, säger Bo Lundell, djurägare.

Totalt befann sig 25 tackor och lamm i hagen som vetter ner mot Väddöviken.

– Två besiktningsmän kunde konstatera att sju får var döda och visade tydliga tecken på att ha blivit dödade av varg, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Han berättar att även om hund och varg kan angripa djur på likande sätt så dödades fåren med allra största sannolikhet av en varg.

Fåren flydde simmandes över Väddöviken

Hagen som djuren befann sig i är belägen längs med vattnet och det finns misstankar om att vargen har simmat in i hagen.

– Fåren är väldigt skärrade. Nu har vi flyttat dem till en annan hage närmare byn, där det rör sig fler människor, säger Bo Lundell, djurägare.

Han berättar att flera av fåren flydde in i en kohage för att söka skydd. Ytterligare fem får simmade över Väddöviken för att undkomma angreppet.

– Men det saknas fortfarande två får, säger Bo Lundell.

Flera observationer av varg

Under våren och försommaren har länsstyrelsen fått in flera observationer om att varg ska ha synts från Väddö ner till Arholma. Men enligt Tobias Hjortstråle så har det inte kommit in några andra uppgifter om att fler djur skulle ha blivit attackerade av varg. I dagsläget går det inte att avgöra om det är en eller flera vargar som angrep fåren vid Väddö kyrkby.

– En varg kan döda flera djur, samtidigt kan flera vargar döda ett djur så det går inte att se, avslutar Tobias Hjortstråle.