Skottskadad man hittad i Vårby

Polisen fick in samtal under torsdagsförmiddagen om en skottskadad man i Vårby. Man söker just nu i området efter en eller flera gärningsmän. Mannen som skadades är i 20-årsåldern.

– Vi fick in larm via 112 om att det fanns en skadad person på platsen. Han har förts till sjukhus med ambulans, och nu arbetar vi för att ta reda på vad som hänt, säger Towe Hägg på Stockholmspolisen, som inte kan säga hur allvarligt skadad den skjutne är. Den skottskadade mannen påträffades vid Solhagavägen och flera patruller, bland annat med hundar, letar efter en eller flera gärningspersoner. Polisen försöker nu ta reda på om platsen där mannen påträffades också är brottsplatsen. En förundersökning angående försök till mord är inledd. Dela Dela

