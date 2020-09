Väg 271 i höjd med Juvelerarvägen är avstängd sedan 06.00-tiden imorse. En person har förts till sjukhus med ambulans. Det är oklart om det fanns några passagerare på SL-bussen.

– Bussen körde in i sidan på personbilen. Det är en del trasiga trafiklysen på plats, så det det kommer påverka trafiken under dagen, säger Per Johansson, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvarsförbund.

Räddningstjänsten hade lämnat olycksplatsen strax före klockan 07.00, fordonen ska nu bärgas från platsen.