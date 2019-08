Foto: TT arkivbild

SL:s nätverk ligger nere

Exakt vad som orsakat att SL:s nätverk gick ner vid 12-tiden under fredagen är oklart. Enligt SL felsöker man problemet men har fortfarande inte lyckats lokalisera orsaken. För resenärerna innebär det att det varken går att köpa biljett via appar eller gå in på SL:s hemsida och söka efter resor.

– Vi gör allt vi kan för att hitta felet, vi vet inte vad som har hänt och varför och vi jobbar för fullt med att felsöka helt enkelt. Avbrottet kan bero på flera olika saker, säger Elin Lindström presskommunikatör på SL. Appar och hemsidan fungerar inte Nätverket har legat nere sedan kl 12 idag. Det innebär att resenärswebbar inte går att nå. Varken SL.se, Waxholmsbolaget.se och färdtjänstwebben men inte heller apparna fungerar. – Dels kommer våra resenärer inte åt system för att söka efter en resa eller kan köpa biljetter genom våra appar, men det går att köpa biljett hos våra återförsäljare och via automaterna. De fungerar, säger Elin Lindström. – Men det går att söka resor hos våra andra aktörer, google maps och resrobott.se. Men förseningarna är inte med i deras kalkyl, säger hon. Dela Dela

