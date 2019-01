Foto: TT arkivbild

Snöoväder skapar förseningar på bussar och flyg

Under natten drog ett kraftigt snöfall in över Stockholm. I Roslagen är det förseningar och inställda busslinjer under morgonen, det meddelar SL.

I Roslagen är främst busslinjerna 676, 639 och 414 som är försenade på grund av natten och morgonens kraftiga snöväder. Förseningar beräknas pågå fram till klockan 09.00. – I Roslagen ska bussarna köra som det är tänkt men med förseningar, säger Anderas Strömberg presstalesperson på SL. Busslinje 549 i Barkarby är helt inställd på grund av halkan. Klockan 07.30 beräknas trafiken gå igen. I länets södra delar är busslinje 417 från Orminge centrum inställd, där pågår arbetet med att förbättra framkomligheten. Även i Södertälje är det uppemot 20 minuters förseningar på busslinjerna 748 och 749. Bromma och Arlanda På Arlanda och Bromma har det kraftiga snöfallet påverkat flygtrafiken och för att hålla banorna öppnade plogas de kontinuerligt. – I nuläget ser det positivt ut och det är ringa förseningar mellan klockan 07.00 och 08.00 när många plan ska ut, säger Maria Moustakakis biträdande presschef på Swedavia, som driver Arlanda flygplats. Förseningarna kan vara uppemot en timme och Swedavia uppmanar resenärer att hålla sig uppdaterade i appen när deras flyg ska gå. Buss i diket På Värmdö, på väg 274 på har en buss kört i diket och vägen är blockerad. Dela Dela

